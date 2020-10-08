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Son dakika: MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Tarihine kara bir leke eklemekte

Son dakika haberi... : Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen , kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Tarihine kara bir leke eklemekte

Son dakika haberi... MSB: Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!

detaylar gelecek...

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