MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Konuyu bilenlere bırakınız

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hakkında verdiği kararı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anasaya Mahkemesi'ne ilişkin sözlerini eleştirdi.

"ANAYASA MAHKEMESİ GİBİ KONULARI BİLENLERE BIRAKINIZ"

Feti Yıldız; "Sayın Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi gibi konuları bilenlere bırakınız. İskambil kağıdı değişikliği çözüm teklifiniz büyük takdir topladı. Oyun paketiniz cidden merak konusu! Kahvehane müşterisi okeyde her el taş ve ıstaka değiştirilip değiştirilmeyeceği hususunda görüşlerinizi acil bekliyor" dedi.

"AİHM; ADALETTEN, HUKUKTAN UZAKLAŞTIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Feti Yıldız; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ermenistan'ın başvurusu üzerine Türkiye'ye yönelik ihtiyati tedbir kararına tepki gösterdi.

Yıldız; "AİHM, Ermenistan'ın Türk sivil yerleşim yerlerini Tochka-U balistik füzeleriyle vurduğunu görmezden gelerek Türkiye aleyhine 'geçici tedbir kararı' vermesi adaletten, hukuktan uzaklaştığını, kararlarının inandırıcılıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.