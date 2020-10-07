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Başkan Erdoğan’dan Katar ve Kuveyt’e günübirlik kritik ziyaret

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Giriş: 07.10.2020 09:40
Güncelleme:07.10.2020 09:51
Koronavirüs sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyaretlerini daha az tutmak zorunda kaldı. En son ziyaretini 2 Temmuz’da Katar’a gerçekleştirmişti. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın günübirlik olarak Katar ve Kuveyt’e gittiği öğrenildi. Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan’ın hem taziye ziyareti yapacağı hem de yeni Kuveyt emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tebrik edeceği öğrenildi. Başkan Erdoğan sonrasında Katar’a geçecek. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri geliştirilmesi ve imkanların değerlendirilmesi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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