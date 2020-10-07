07 Ekim 2020, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Diplomasi trafiğini aralıksız sürdüren Başkan , 'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Katar Savunma Bakanı Halid bin uğurladı.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'dan ayrıldı.

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