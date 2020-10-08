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CHP’li İBB'ye tepki yağıyor: Dikkat dağıtıcı ve riskli

’li kenarındaki duvarlara kenar süsü olarak yaptığı boyamalar vatandaştan tepki topladı. Kimi vatandaş göz yorduğunu söyledi kimi karmaşık buldu. sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Uyarıyorum! Son derece dikkat dağıtıcı ve risklidir. Kazaların vebali bunları yapanların üzerinedir” dedi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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CHP’li İBB'ye tepki yağıyor: Dikkat dağıtıcı ve riskli

CHP'li İBB'nin E-5 kenarındaki duvarlara kenar süsü olarak yaptığı boyama faaliyetinin E-5'te otomobil süren bireylerin kaza yapma olasılığını arttırdığını açıkladı. Kimi otomobil kullanıcıları yol boyunca yer alan çizimlerin göz yorduğunu, karmaşık şekiller olduğunu ve dikkat dağıttığını ifade ediyor.

RİSKLİ VE DİKKAT DAĞITICI
Avukat Mücahit Birinci sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Uyarıyorum! E-5 kenar süsü!!?? olarak belirlenen bu saçmalık, araç kullananlar açısından son derece dikkat dağıtıcı ve risklidir. Kazaların vebali bunları yapanların üzerinedir" dedi.

SABAH

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