CHP’li İBB'ye tepki yağıyor: Dikkat dağıtıcı ve riskli

CHP'li İBB'nin E-5 kenarındaki duvarlara kenar süsü olarak yaptığı boyama faaliyetinin E-5'te otomobil süren bireylerin kaza yapma olasılığını arttırdığını açıkladı. Kimi otomobil kullanıcıları yol boyunca yer alan çizimlerin göz yorduğunu, karmaşık şekiller olduğunu ve dikkat dağıttığını ifade ediyor.



RİSKLİ VE DİKKAT DAĞITICI

Avukat Mücahit Birinci sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Uyarıyorum! E-5 kenar süsü!!?? olarak belirlenen bu saçmalık, araç kullananlar açısından son derece dikkat dağıtıcı ve risklidir. Kazaların vebali bunları yapanların üzerinedir" dedi.



SABAH