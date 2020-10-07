07 Ekim 2020, Çarşamba
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan İBB paylaşımına cevap

Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan "Mahmutbey’den Mecidiyeköy’e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi’ şey deniycez de" paylaşımına Başkanı , "Biz bunu Mart 2019’da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" karşılığını verdi.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan İBB paylaşımına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabında 29 Ekim'de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımı yapıldı.


"BAŞKA BİR ŞEY DENEYİN İSTERSENİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilginç bir cevap verdi.

Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.

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