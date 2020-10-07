Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı, CHP’li İBB sahiplendi! Gülsüm Polat’ın paylaşımı alay konusu oldu

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nin restorasyonu tamamlanarak açıldı. Dün akşam gerçekleştirilen açılış etkinliğinde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konser verirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği mapping ve ışık gösterileri de düzenlendi.

Açılışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat, sosyal medyada alay konusu olacak bir paylaşımda bulundu. Aynı zamanda İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı da olan Gülsüm Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden görselleri, "İBB yine yaptı yapacağını, milyonların kalbini fethetti" diyerek paylaştı.

Sosyal medyada alay konusu olan paylaşıma CHP'liler de tepki gösterirken, CHP'li Gülsüm Polat henüz bir açıklama yapmadı.

HAZİRAN'DA BAŞLADI

Tarihi kültürel varlıklar içerisinde bulunan Galata Kulesi'nin restorasyonuna haziran ayında başlanmıştı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tüm bölümler kaldırıldı. Kule sadece müze ve gezi amaçlı kullanıma açıldı.

ORJİNAL MALZEMELERLE TAMİR EDİLDİ

1960'lı yıllarda restore edilirken duvar boşlukları beton malzemeyle doldurulduğu tespit edilen Galata Kulesi'nde, 38 santimetre kalınlığında beton dolgular sökülerek orijinal malzemeyle tamir edildi.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH



