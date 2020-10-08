Son dakika: Bakan Akar'dan kritik ziyaret! İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek. Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.
İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.