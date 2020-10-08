08 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Bakan Akar'dan kritik ziyaret! İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek

Son dakika haberi... Milli , Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek. Guerini ile bir araya gelecek 'ın ziyareti, ve 'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan kritik ziyaret! İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.

İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.

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