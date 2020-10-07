07 Ekim 2020, Çarşamba
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Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

'nin sokak eylemleri çağrısının ardından teröristler tarafından öldürülen ve arkadaşları mezarları başında anıldı. Anma etkinliğinde konuşan Ömer Çelik, "Birileri bu işin emrini veren, bu vahşileri sokağa salanları ellerinde sazla, sanki melekmiş gibi gösterme sevdası içerisine girdiler." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

"BİRİLERİ VAHŞİLERİ SOKAĞA SALANLARI ELİNE SAZ VEREREK MELEKMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

Anma etkinliğinde konuşan Platform Başkanı Ömer Çelik, "Birileri bu işin emrini veren, bu vahşileri sokağa salanları ellerinde sazla, sanki melekmiş gibi gösterme sevdası içerisine girdiler. Mübarek şehitlerimizin kanları, onların gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkarmıştır. İstedikleri kadar insan haklarından, demokrasiden, eşitlikten ve adaletten bahsetsinler. Biz bu kavramların onların literatüründe, defterinde ve kitabında ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Anma etkinliğine Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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