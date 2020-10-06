Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yasin Börü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.



Bakan Albayrak, 6-8 Ekim olaylarının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!

6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020