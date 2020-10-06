Diyarbakır'da, HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde Yasin Börü ve arkadaşlarının sığındığı binanın 3'üncü katından atılıp daha sonra silah ve bıçakla öldürüldüğü olaydan yaralı kurtulan Yusuf Er (24) yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Er, saldırganların arkadaşlarını canlı canlı aşağı attıklarını belirterek, "Beni de atmaya yeltendiler. Allah'ın yardımıyla atamadılar. Çırpındım yere düşürdüler, aşağı doğru kaçtım. Gelip darbettiler. Aralarında tartışma yaşandı. Öldürmeye karar verdiler. Dışarı çıkardılar. Baktım 4 arkadaşım da yüz üstü yerde yatıyordu. 25-30 metre sonra darbederek kaçmamı söylediler. Koşmaya başladım 6 metre sonra keleşle arkamdan ateş etmeye başladılar ama vuramadılar" dedi.