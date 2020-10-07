Elazığ Sivrice deprem son dakika! 7 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.26'da yerin 7.58 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.07 16:26:44 38.4825 39.2407 3.8 -.- 3.5 3.5 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.10.07 16:10:09 37.1018 27.8657 8.9 -.- 1.7 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.10.07 16:08:18 37.1083 27.8660 5.4 -.- 2.3 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.10.07 15:16:28 35.8655 32.7258 25.6 -.- 2.1 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2020.10.07 14:27:43 36.0177 30.7553 16.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.07 14:12:41 36.0238 30.7987 1.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.07 14:01:18 36.7385 29.9395 5.0 -.- 1.2 -.- ELMALI (ANTALYA) İlksel

2020.10.07 13:34:58 38.2040 38.7462 10.3 -.- 2.2 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.10.07 13:16:54 39.8748 33.0570 9.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.10.07 13:05:17 39.9058 28.8565 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.10.07 13:03:00 36.9537 28.2415 5.0 -.- 1.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.10.07 12:27:44 39.2753 27.6058 14.3 -.- 1.5 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel

2020.10.07 12:06:46 39.8290 29.6278 0.0 -.- 1.9 -.- DURABEY-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel

2020.10.07 11:52:09 37.2337 28.1627 0.0 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2020.10.07 11:51:46 39.9983 30.1583 0.0 -.- 1.8 -.- KIZILSARAY-SOGUT (BILECIK) İlksel

2020.10.07 11:45:20 40.5382 29.2583 0.0 -.- 1.8 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2020.10.07 11:29:03 36.8725 27.9833 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.07 11:02:09 39.8380 24.3575 5.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.10.07 10:08:31 39.4338 28.0878 9.9 -.- 1.3 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.10.07 09:32:55 36.8785 26.6905 22.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.07 09:17:55 36.8707 28.0083 6.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel