07 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2020ye ait koronavirüs Covid-19 vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 7 EKİM 2020'YE AİT KORONAVİRÜS (COVİD-19) VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

SAĞLIK BAKANI KOCA: ONLARA BİRLİKTE DESTEK OLALIM

Koronavirüs vaka tablosunun açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.'' ifadelerini kullandı.

İşte 7 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

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