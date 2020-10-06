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CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Levent Gültekin Azerbaycan'ın haklı savaşını hazmedemedi

Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakları tek tek özgürlüğüne kavuşuyor. Ermeni tarafının Azerbaycan sivil halkına yaptığı saldırılar bardağı taşıran son damla olmuştu. Yapılan askeri operasyonla köşeye sıkıştırılan Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından çaresiz bırakıldı. Verilen bu haklı mücadeleyi hazmedemeyen 'li skandal sözler sarf etti. CHP'nin kanalı 'de konuşan Gültekin "Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek. Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok" dedi. Söz konusu skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Levent Gültekin Azerbaycan'ın haklı savaşını hazmedemedi

Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı destansı bir mücadele gösteren ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için çabalayan Azerbaycan hakkında CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. CHP yandaşlığıyla bilinen Levent Gültekin Azerbaycan'ın operasyonlarına karşı çıkarak, Ermenistan'a destek niteliğinde açıklamalar yaptı.

Levent Gültekin Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleyle ilgili, "Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek." gibi skandal ifadeler kullandı.

"BİR KERE AZERBAYCAN DEVLET Mİ?"
Azerbaycan devlet mi? diye soran Gültekin, "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" diyerek Ermenistan'a destek verdi.

CHPnin kanalı Halk TVde büyük skandal! Levent Gültekin Azerbaycanın haklı savaşını hazmedemedi CHP'NİN KANALI HALK TV'DE BÜYÜK SKANDAL! LEVENT GÜLTEKİN AZERBAYCAN'IN HAKLI SAVAŞINI HAZMEDEMEDİ
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