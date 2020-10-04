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CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu! Bebek sahilinde büyük rezalet

'li Büyükşehir Belediyesi, şehrin çevre sorunlarına gözlerini kapadı. İstanbul'un en ünlü sahillerinden olan Bebek sahilindeki kirlilik görenlerin tepkisini çekti. Sahili görüntüleyen bir vatandaş ise bu kirliliğe göz yuman 'ye sitem ederek "İstanbul’u berbat ettiniz, rezalet” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu! Bebek sahilinde büyük rezalet

İstanbul, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğinden beri kirlilik sorunu yaşıyor. Şehrin kirlilik sorunu ise her geçen gün daha da artıyor. İstanbul Bebek Sahili'ndeki çöplerin görüntüsü de buna bir örnek.

BEBEK SAHİLİ ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ KOKU RAHATSIZ EDİYOR
Bebek sahilinde çöplerden rahatsız olan bir vatandaş denizin kirlilik görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaş görüntüde CHP'li İBB'nin göreve geldiği günden beri çöp yığınlarından ve denizin kirliliğinden yakınıyor.

"İSTANBUL'U BERBAT ETTİNİZ"
Bebek sahiline kadar gelen çöp yığınlarını görüntüleyen şahıs, "Zahmet olmazsa burayı bir temizleyin ya. Görevinizi yapın İstanbul'u berbat ettiniz. Bir zahmet temizleyin ya. Burayı temizlemek çok zor bir şey değil. Burası Bebek" dedi.

"ŞURAYA BAK REZALET"
Gözlerine inanamadığı rezalet görüntülerde vatandaş isyanını şöyle dile getiriyor: "Hepsi milyonluk yatların olduğu yer. Sosyetelerin yerleri yani. Hani şey bir yerde değil. Şuraya bak rezalet. Böyle bir rezillik olamaz. Her türlü pislik mevcut. İBB denizlerimize sahip çık. Seni seçtiğimize pişman etme bizi."

KAYNAK-SABAH

CHPli İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu! Bebek sahilinde büyük rezalet CHP'Lİ İBB ŞEHRİN SORUNLARINA GÖZLERİNİ YUMDU! BEBEK SAHİLİNDE BÜYÜK REZALET

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