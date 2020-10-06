06 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Kırgız Cumhuriyeti uyarısı

Son dakika haberi... , 'ndeki seçimlerden dolayı vatandaşlara seyahat uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Kırgız Cumhuriyeti uyarısı

Dışişleri Bakanlığı:"Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti'ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır."

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