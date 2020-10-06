Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Turkuvaz Medya’ya saldıranların derdi hep aynı

İste Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

"Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.

Dikkat isterim: Eleştiri yapmak veya eleştirel mesafeyi korumak başka şeydir, ifsat etmek başka şey.

Maksatsız eleştiriye elbette lafımız olmaz. Dahası, eleştirisiz tartışma olmaz, tartışmasız da ortak akla varılmaz. Demem o ki, "muhafazakar" sosyolojiyi fasılasız bir şekilde zehirlemeye çalışan ayartıcılaradır sözümüz."