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Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Turkuvaz Medya’ya saldıranların derdi hep aynı

Sabah yazarı son zamanlarda ’ya yönelik yapılan çirkin saldırılara karşı  tepki gösterdi ve “Son zamanlarda da Turkuvaz Medya'ya sardırdılar. Başta  olmak üzere taşeron terör örgütlerinin SABAH, A Haber ve 'ye düşmanlığında şaşılacak bir şey yok. Huzur Sokağı'ndan Kuruluş Osman'a kadar birçok önemli ve değerli işe imza atan ATV'ye yapılan bu haysiyet cellatlığı nedir? Eşcinselliği özendiren programların yer aldığı kanallara ağzını açmayanların ATV'ye lagaluga etmesi "muhafazakarlıkla" açıklanamaz...” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Turkuvaz Medya’ya saldıranların derdi hep aynı

İste Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

"Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.
Dikkat isterim: Eleştiri yapmak veya eleştirel mesafeyi korumak başka şeydir, ifsat etmek başka şey.

Maksatsız eleştiriye elbette lafımız olmaz. Dahası, eleştirisiz tartışma olmaz, tartışmasız da ortak akla varılmaz. Demem o ki, "muhafazakar" sosyolojiyi fasılasız bir şekilde zehirlemeye çalışan ayartıcılaradır sözümüz."

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