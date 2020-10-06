Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Turkuvaz Medya’ya saldıranların derdi hep aynı
Sabah yazarı Salih Tuna son zamanlarda Turkuvaz Medya’ya yönelik yapılan çirkin saldırılara karşı tepki gösterdi ve “Son zamanlarda da Turkuvaz Medya'ya sardırdılar. Başta FETÖ olmak üzere taşeron terör örgütlerinin SABAH, A Haber ve ATV'ye düşmanlığında şaşılacak bir şey yok. Huzur Sokağı'ndan Kuruluş Osman'a kadar birçok önemli ve değerli işe imza atan ATV'ye yapılan bu haysiyet cellatlığı nedir? Eşcinselliği özendiren programların yer aldığı kanallara ağzını açmayanların ATV'ye lagaluga etmesi "muhafazakarlıkla" açıklanamaz...” ifadelerini kullandı.
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"Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.
İste Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:
"Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.
Dikkat isterim: Eleştiri yapmak veya eleştirel mesafeyi korumak başka şeydir, ifsat etmek başka şey.
Maksatsız eleştiriye elbette lafımız olmaz. Dahası, eleştirisiz tartışma olmaz, tartışmasız da ortak akla varılmaz. Demem o ki, "muhafazakar" sosyolojiyi fasılasız bir şekilde zehirlemeye çalışan ayartıcılaradır sözümüz."