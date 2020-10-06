Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Başkan Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Başkan Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Başkan Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.