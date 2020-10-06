06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

Son dakika haberine göre; Başkan 'ın yarın Kuveyt ve 'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Başkan Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü! İşte gündemdeki konular SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ! İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenbergi kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA