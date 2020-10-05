Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin gündemi konuşuldu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği kabülde saat 19.55'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırladı.
Başkan Erdoğan öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gidecek.
KABÜL SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.