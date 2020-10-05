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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan 'ın Genel Sekreteri 'i kabulü sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin gündemi konuşuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği kabülde saat 19.55'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırladı.

Başkan Erdoğan öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenbergin görüşmesi sona erdi BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

KABÜL SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

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