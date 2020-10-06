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ABD'deki açık iş krizi çözülemedi

Koronavirüs salgınının ekonomisini derinden etkilemesi üzerine açık iş krizi de her geçen ay artıyor. Ağustos ayı verileri beklentileri karşılayamazken, ABD'deki açık iş sayısı 6 milyon 493'e geriledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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ABD'deki açık iş krizi çözülemedi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 6 milyon 493 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya göre 204 bin azalarak 6 milyon 493 bine düştü.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan açık iş sayısının 6 milyon 685 bin olması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, temmuzda 6 milyon 697 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İŞE ALIM SAYISI DA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Bu dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise ağustosta kayda değer bir değişim göstermeyerek 5 milyon 919 bin olarak kaydedildi.

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