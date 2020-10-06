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Son dakika: ABD'de Demokrat Başkan Adayı Biden rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı

Son dakika haberi... 'de Demokratların başkan adayı , Trump yönetimine Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirme kararını tersine döndürmesi için 'baskı' yapması çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: ABD'de Demokrat Başkan Adayı Biden rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

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"TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMALI"

Biden, "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı" dedi.

BIDEN'DAN ERDOĞAN'A AYASOFYA ÇAĞRISI

Reuters'ta yer alan habere göre Biden ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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