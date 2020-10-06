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Ukrayna'dan Türkiye'nin bölgeye faydalı olacağı itirafı

ile iş birliği ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten , 'lara olan hayranlığını bir kes daha vurguladı. Bölgesel sorunları da değerlendiren Kuleba, "Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Ukrayna'dan Türkiye'nin bölgeye faydalı olacağı itirafı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir." ifadesini kullandı.

"ASKERİ ALANDA DAHİL DERİN STRATEJİK ORTAKLIK..."

Kuleba, BBC Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın, Türkiye ile askeri alan dahil derin stratejik ortaklığının bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'den SİHA satın aldıklarını ve üretim sürecinde bulunduklarını belirten Kuleba, "Bunlar gelecek vadeden projeler. İş birliğini geliştirmek ve yeni projeler yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, iki ülkenin stratejik partnerlikten fazlasını gerçekleştirme potansiyelinin olduğunu ve bu yolda ilerlediklerini ifade etti.

KULEBA'DAN AZERBAYCAN MESAJI

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının başlamasına üzüldüğünü belirten Kuleba, şunları kaydetti:

"İşgal altında toprakları olan bir devlet olarak, biz kesinlikle ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ermenistan, Azerbaycan ya da başka bir ülke olması önemli değil."

Kuleba, Azerbaycan'ın her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği gibi Ukrayna'nın da bu konuda Azerbaycan'ı hep desteklediğini vurgulayarak, "Bu konuda konuşacak başka bir şey yok." ifadesini kullandı.

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