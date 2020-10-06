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Köln'de bomba paniği: Türkiye A Milli Futbol Takımı da hazırlık maçı için Köln'e gitmişti

’nın Köln kentinde A Milli Takımının hazırlık maçı için antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede 2. 'ndan kalma bomba bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Köln'de bomba paniği: Türkiye A Milli Futbol Takımı da hazırlık maçı için Köln'e gitmişti

Almanya'da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

MİLLİ TAKIMIN ANTREMAN SAHASINA 12 KM UZAKLIKTA

Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre tahliye işlemleri devam ediyor. Okullar ve yaşlılar otobüslerle bölgeden uzaklaştırılıyor.

Son dakika: Türkiye ile Almanya hazırlık maçı yapacak! SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE ALMANYA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK!


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