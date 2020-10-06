Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yeni döneme ilişkin kayıt yenileme süreci 5 Ekim'de başladı. Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler kayıt yenileme detaylarını araştırıyor. Peki, açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? İşte merak edilenler...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

2020-2021 AÖF güz dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020