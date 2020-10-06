Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak?
AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala açıköğretim öğrencilerinin kayıt yenileme süreci başladı. Öğrencilerin yeni dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? İşte son gelişmeler...
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yeni döneme ilişkin kayıt yenileme süreci 5 Ekim'de başladı. Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler kayıt yenileme detaylarını araştırıyor. Peki, açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? AÖF güz dönemi sınavı online mı olacak? İşte merak edilenler...
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
2020-2021 AÖF güz dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021