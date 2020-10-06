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Azerbaycan paylaştı! İşte Ermeni teröristlerin ses kaydı

, 'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında ve 'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Azerbaycan paylaştı! İşte Ermeni teröristlerin ses kaydı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.

ZOR DURUMDA KALDILAR: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.

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