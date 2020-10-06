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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

haberi... , ikna çalışmaları neticesinde 1 'lı teröristin 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173'e yükseldi" denildi.

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