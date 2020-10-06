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Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği 'da tarafından kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü'de tarafından kabul edildi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ...

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında 'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşeceği kaydedildi.

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