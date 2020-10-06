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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

, ile 'da görüştü. Yapılan açıklamada "İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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