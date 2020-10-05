Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüze yüze eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı ve toplantıda korona virüs salgınındaki son durumdan iç ve dış güvenlik konularına, spordan ulaştırma yatırımlarına kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Başkan Erdoğan bu toplantıdan sonra basının karşısına geçerek yüz yüze eğitim ile ilgili aldıkları kararı da detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN EĞİTİM KARARINI DUYURDU

Başkan Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir." ifadelerini kullanmıştı.

MEB BAKANI SELÇUK YARIN SAAT 11:00'DA DETAYLARI PAYLAŞACAK

Bu açıklamanın hemen ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

BAKAN SELÇUK TAKVİMİ PAYLAŞACAK

Bakan Selçuk, söz konusu sınıfların hangi tarihte hangi aralıklarla yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda takvimi paylaşacak.