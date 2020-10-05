PKK'lı teröristlerden itiraf: Örgüte katılım durma noktasına geldi

Örgütün sabotajcısı olan terörist A.H'nin getirildiği Erzincan'da tutuklanması ile genişletilen çalışmalar sonucu, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Erzincan ve Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüttüğü anlaşılan terörist G.D de 23 Eylül'de Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Erzincan'a getirilen terörist G.D. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

Terörist G.D. ve daha önce tutuklanan A.H'nin verdiği bilgiler doğrultusunda kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda makineli tüfek ve kalaşnikof mühimmatı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ve yaşam gereçleri ele geçirildi.

SİLAHLARINI TOPRAĞA GÖMÜP ÖRGÜTTEN KAÇTILAR

Her ikisi de silahlarını Erzincan kırsalında toprağa gömerek örgütten kaçmaya çalıştığı anlaşılan teröristler A.H. ile G.D'nin 13 Mayıs 2020 tarihinde kentin Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma aracı ile 25 Mayıs 2017 tarihinde de Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden oldukları anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist G.D. de sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



