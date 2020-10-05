‘’Azerbaycan ordusu harekatı hızlandırabilir’’ Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber’de değerlendirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Azerbaycan ordusunun izlediği muharebe taktiğini değerlendirdi. Önümüzdeki günlerde harekatın hızlanmasında birinci önceliğin Ermenistan ordusuna gelen ikmalin kesilmesi olduğunu belirten Tör, son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör şu ifadeleri kullandı:

Hilal taktiği bizim Türkler'in çok kullandığı ama taktik olmakla birlikte; bu bölge dağlık bir arazi dolayısıyla bizim hilal taktiği dediğimiz, daha çok açık alan, ovalarda kullandığımız bir taktik. Benzerlik gösterebilir ama tam olarak aynı şeyi kapsamıyor. Burada ilk olarak ben şunu söylemiştim; harekat kuşatma şeklinde yapılabilirse daha kolay olabilir ama bunu da etkileyen olumsuz faktörler var. İki devlet arasında savaştan ziyade Azerbaycan'ın daha makul bir şekilde kendi işgal edilmiş topraklarını kurtarma çabası var. Daha çok bir iç güvenlik harekatı gibi harekatı yönetmeye çalışıyor yani amacı Ermenistan ile savaşmak değil, kendisine ait topraklarda teröristleri temizlemeye çalışan bir harekat olarak yorumluyorum ben.

AZERBAYCAN ORDUSU NASIL BİR TAKTİK İZLİYOR?

Bütün arazide tepe, dağ silsilesi var, dolayısıyla bir merkez oluşturarak kuvvet çoğunluğuyla herhangi bir yeri ele geçirdiğiniz takdirde yan ateşlere maruz kalırsınız. Gerek tanksavar silahları, gerek diğer nokta atışı yapan silahlar dolayısıyla harekat bir itme harekatı. Yani her tepenin kademe kademe ele geçirilmesi ve daha sonra bir başka tepeye gidilmesi. Harekatın en büyük zorluklarından bir tanesi de karşıda bulunan bir tanksavar silahı, bir düşman terörist bile bizim oradaki Azerbaycan Türkü kardeşimize karşı zayiat verme ihtimaline karşı yavaş yavaş ilerliyor. Yoksa daha hızlı ilerleyebilir ama gerek yok.

MUROVDAĞ'IN ÖNEMİ

Murovdağ gibi tepeler önemli buraları aldığınız zaman; bir kere teknik olarak da size çok büyük avantaj sağlar ama bir de bu tip dağlık alanlarda muhabere faaliyetleri yani iletişim, haberleşme çok önemlidir.

HAREKAT HIZLANABİLİR!

Cebrail bölgesi harekat merkezi ile ilerlerse Dağlık Karabağ'a gelen ikmal yolları kesilecektir. İkmal yolu kesilirse buradaki terör unsurlarının zaten mühimmat, yakıt herhangi bir şey almadığı takdirde kısa zamanda işgal ettikleri topraklardan ya çıkacaklar ya da teslim olacaklar. Şunu özellikle söyleyeyim; harekat çok zor bunları kabul ediyoruz ama harekat hızlanabilir. İkmal hattının kesilmesi halinde, harekat çok daha hızlı bir şekilde gelişebilir.