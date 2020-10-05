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İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp “makas” atan maganda kamerada

Karayolu Altunizade mevkisinde lüks minibüsle seyreden iki magandadan biri, ayağını dışarıya çıkartıp araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. mevkisinde ise otomobil sürücüsünün makas atması nedeniyle motosikletli ölümden döndü.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp “makas” atan maganda kamerada

E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı.

İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp “makas” atan maganda kamerada İSTANBUL TRAFİĞİNDE AYAĞINI DIŞARI ÇIKARTIP "MAKAS" ATAN MAGANDA KAMERADA

Maganda sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.

MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

TEM Otoyolu Ataşehir mevksinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı.

KASK KAMERASINI YANSIDI

Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.


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