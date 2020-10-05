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ABD'den flaş Libya teması

'da alçak darbe girişimi karşısında harekete geçen 'nin , Hafter'in siyasi müttefiki Başkanı ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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ABD'den flaş Libya teması

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyalog konusunu görüştü.

KAHİRE'DE FLAŞ TEMAS

Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Norland, Salih ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Norland-Salih görüşmesinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen Libya diyalog sürecinin desteklenmesi konusu ele alındı.

Mısır basınına göre, Salih, Libya konusuyla ilgili Mısırlı yetkililer ve Norland'la görüşmek üzere bugün Kahire'ye ulaşmıştı.

Norland, dün yaptığı açıklamada, Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında istişarelere devam ettiğini ifade etmişti.

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