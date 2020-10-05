05 Ekim 2020, Pazartesi
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ÖSYM Başkanı Aygün: EKPSS için ek başvuru alınacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () için tarihlerinde ek başvuru alınacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020
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ÖSYM Başkanı Aygün: EKPSS için ek başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-EKPSS için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-EKPSS'ye başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini ve öğrenim düzeyi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ÖSYM'nin duyurusunda ise 15 Kasım'da uygulanacak 2020-EKPSS için alınacak ek başvurularda adayların işlemlerini ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Ekim mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 7 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecekleri belirtildi. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında veya 11-12 Mart tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekilirken, adayların sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatıracakları ifade edildi. Adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin 'Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'ni edinmeleri gerektiği kaydedilirken, ayrıntılı bilgi için 2020-EKPSS Kılavuzunun dikkatle incelenmesi istendi. Duyuruda, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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