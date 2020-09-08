ÖSYM son dakika: 2020 EKPSS ertelendi mi? EKPSS iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte yeni tarih...
2020 EKPSS ertelendi mi? ÖSYM Başkanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile 2020 EKPSS'nin uygulama tarihinin ertelendiğini açıkladı. Sınava girecek adaylar yeni uygulanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2020 EKPSS ertelendi mi? EKPSS iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte yeni tarih...
2020 EKPSS ertelendi mi? EKPSS iptal mi, ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile 2020 EKPSS'nin uygulama tarihinin ertelendiğini açıkladı. Peki, 2020 EKPSS ertelendi mi? EKPSS iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte yeni tarih...
2020 EKPSS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM Başkanlığı 11 Ekim 2020 tarihinde uygulanacağı belirtilen EKPSS'y, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun öneri doğrultusunda ileri bir tarihe erteledi. İşte Başkanlıktan yapılan açıklama
EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
DUYURU
(08 Eylül 2020)
2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama
Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım olarak belirlendi.
EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 EKPSS kuraya katılacaklar için başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi.
EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler
Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
2020 EKPSS NE ZAMAN?
2020 EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak.
EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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