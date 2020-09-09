ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur adaylarının heyecanla beklediği 2020 EKPSS ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ÖSYM tarafından 2020 EKPSS'nin uygulanma tarihi ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından başvuru ve sınav tarihinde değişiklik olup olmadığı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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