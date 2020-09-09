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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur adaylarının heyecanla beklediği 2020 EKPSS ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ÖSYM tarafından 2020 EKPSS'nin uygulanma tarihi ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından başvuru ve sınav tarihinde değişiklik olup olmadığı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 09:22
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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

EKPSS ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak - 12 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Kura başvuruları için ise 13-26 Ekim tarihleri belirtilmişti. Ancak ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile EKPSS'nin ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihlerde değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki, EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

EKPSS ERTELENDİ Mİ? BAŞVURU VE SINAV TARİHİ...

EKPSS sınav tarihi ertelendi. Ek başvuru ve kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler ile sınav tarihi henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından yeni tarihler açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 EKPSS kuraya katılacaklar için başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi.

EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.

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ÖSYM takvimi: EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Engelli memur alımı hangi tarihte?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

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