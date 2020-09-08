Engelli memur adayları dikkat! 2020 EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? EKPSS ne zaman yapılacak?
EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? 2020 yılına ilişkin engelli memur atamalarında kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilecek EKPSS için geri sayım başladı. Yılın ilk aylarında başvuruların tamamlanmasının ardından kura için başvuru alınacak. 2020 KPSS ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? EKPSS ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
EKPSS kura başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 EKPSS için başvurular 24 Ocak - 12 Şubat2020 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise kuraya katılacaklar için başvuru alınacak. Engelli memur alımına ilişkin atamalarda kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen EKPSS sınavına sayılı günler kaldı. Peki, 2020 EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? EKPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım olarak belirlendi.
EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 EKPSS kuraya katılacaklar için başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi.
EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler
Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
2020 EKPSS NE ZAMAN?
2020 EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak.
EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
|EKPSS PUAN TÜRÜ
|GENEL YETENEK
|GENEL KÜLTÜR
|EKPSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi)
|0,50
|0,50
|EKPSSP2 (Ön Lisans Düzeyi)
|0,50
|0,50
|EKPSSP3 (Lisans Düzeyi)
|0,50
|0,50