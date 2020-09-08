Engelli memur adayları dikkat! 2020 EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS kura başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 EKPSS için başvurular 24 Ocak - 12 Şubat2020 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise kuraya katılacaklar için başvuru alınacak. Engelli memur alımına ilişkin atamalarda kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen EKPSS sınavına sayılı günler kaldı. Peki, 2020 EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? EKPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım olarak belirlendi.