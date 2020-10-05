Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis yeni görev bekliyor

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. İkmal ve bakım için geçen ay Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis, önceki gece limandan ayrılarak açıkta demirledi.