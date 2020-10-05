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Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis yeni görev bekliyor

Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan önceki gün akşam saatlerinde ise Antalya açıklarına demirleyen gemisi , yeni görevi beklemeye başladı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis yeni görev bekliyor

'ın sorumluluk sahasında ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. İkmal ve bakım için geçen ay Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan cihazları test için açıklarına hareket eden , önceki gece limandan ayrılarak açıkta demirledi.



Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in Antalya açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısından da görünen Oruç Reis'in, verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

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