GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı
Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer tepki çeken sözler sonrası sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.
GÖREVDEN ALINDI
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.