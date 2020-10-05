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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı

Eski adıyla , yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer tepki çeken sözler sonrası sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

GÖREVDEN ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

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