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Darbeci Sisi ile Hafter Kahire'de görüştü

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ile Kahire'de görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Darbeci Sisi ile Hafter Kahire'de görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin bu sabah Hafter ve Salih'i kabul ettiği, görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmede "Sisi'nin, Libya'daki gelişmeler, tüm tarafların ateşkesi uygulama ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde barış sürecini ilerletme çabaları hakkında bilgi aldığı" ifade edildi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

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