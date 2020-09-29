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Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci , ’ta savaşmak için yetim çocuklardan kurdu. Çocukların ellerinde silahla poz verdiği görüntüler yayımlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) tarafından ağır yenilgiye uğrayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu.

Hafter, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukları kullandığı kaydedildi.

Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 4 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti. Libya medyasında paylaşılan fotoğraflarda, 16-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin silah kuşandığı görüldü.

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