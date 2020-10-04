Son dakika... Mustafa Şentop'tan Ermenistan açıklaması:Saldırı Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Şentop " "Azerbaycan’ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
ERMENİSTAN HUKUK TANIMAZ BİR İŞGALCİ
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 4, 2020
Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum.
Karabağ Azerbaycan'ındır.