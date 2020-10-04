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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ..., " Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirildi. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

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