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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni açıklama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı , Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni açıklama

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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