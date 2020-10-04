İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi...
İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İŞKUR TYP sonuçları için binlerce adayın meraklı bekleyişi sürüyor. MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için alımlar yapılıyor. Birçok ilde İŞKUR aracılığıyla kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. İşte, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi...
İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bünyesinde çalışmak üzere güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alım yapılacağına yönelik ilan yayınlanmıştı. İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Adaylar gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi...
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplum Yararına Program kapsamında okullara personel alımı başvuruları alınmıştı, şimdi ise gözler İŞKUR TYP sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda Ekim ayında personellerin iş başı yapacağı bildirilmişti ancak sonuçların halen açıklanmamış olması binlerce vatandaşın konu üzerinde yoğun araştırmalarına neden oluyor…
İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR TYP kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.
TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.