İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bünyesinde çalışmak üzere güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alım yapılacağına yönelik ilan yayınlanmıştı. İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Adaylar gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, TYP sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplum Yararına Program kapsamında okullara personel alımı başvuruları alınmıştı, şimdi ise gözler İŞKUR TYP sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda Ekim ayında personellerin iş başı yapacağı bildirilmişti ancak sonuçların halen açıklanmamış olması binlerce vatandaşın konu üzerinde yoğun araştırmalarına neden oluyor…