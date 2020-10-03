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Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göreTerör örgütü 'ya yönelik operasyon hız kesmeden sürüyor. Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 'ın ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonunda 4 PKKlı öldürüldü SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YILDIRIM-11 OPERASYONU'NDA 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
PKKya bir darbe daha! Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi PKK'YA BİR DARBE DAHA! YILDIRIM-2 CİLO OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım-1 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BAKANLIK DUYURDU! YILDIRIM-1 OPERASYONU'NDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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