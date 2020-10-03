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Son dakika: Eski Bakan Zeki Ergezen'e veda! TBMM'de tören düzenlendi

Son dakika haberine göre 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan (71) için 'de tören düzenlendi. Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere 'ne götürüldü.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Eski Bakan Zeki Ergezen'e veda! TBMM'de tören düzenlendi

'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan , kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

19, 20, 21 ve 22'nci dönem Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı , eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.

Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere 'ne götürüldü.



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