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Taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi PUHU operasyonlarda kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi olan 'nun son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine () elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi PUHU operasyonlarda kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında bilgi verdi.

Sistemin 'ne sağlayacağı avantajlara işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak 'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.

PUHU, artık yerli, milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak.

Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

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