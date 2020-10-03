Taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi PUHU operasyonlarda kullanıldı

Sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlayacağı avantajlara işaret eden Demir, şunları kaydetti:



"PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.