Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Her şey çok olumlu seyrediyor"

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı için Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek ve oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Demircan, Başkan Böcek'in doktorları ile görüştü. Demircan, "Hekimlerimiz olaya vakıf ve sürecin giderek iyiye gittiğini onlardan da duymuş olduk" diye konuştu.



"OLUMLU SEYREDİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı için Antalya'ya geldiğini ve bu vesile ile Başkan Böcek'i de ziyaret ettiğini söyleyen Demircan, "Sayın başkanımızın son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik. Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor. Hekimlerimiz olaya vakıf ve sürecin giderek iyiye gittiğini duymuş olduk. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun diyoruz" dedi.