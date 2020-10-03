Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TCMB paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TCMB'nin 89. yaşını kutladı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89. yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yapığı paylaşımda, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89. yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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