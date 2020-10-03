03 Ekim 2020, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TCMB paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , TCMB'nin 89. yaşını kutladı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89. yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TCMB paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yapığı paylaşımda, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89. yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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